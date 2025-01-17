Судьбы "Красного треугольника" и "Апраксина двора" могут решить уже в 2025 году

Власти Петербурга намерены решить судьбу Апраксина двора и завода "Красный треугольник" в 2025 году, об этом 17 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова главы комитета по инвестициям города Ивана Складчикова на пресс-конференции ТАСС.

Чиновник отметил, что работа над этими объектами осложняется вопросами имущественно-правового статуса. По его словам, в текущем году власти планируют принять решения, которые позволят перейти к реализации проектов. Складчиков подчеркнул, что решения будут касаться как "Красного треугольника", так и Апраксина двора.

Стоит отметить, что вопрос "Красного треугольника" ведется с 90-х годов, а в 2023 году КГИОП признал завод региональным памятником истории и культуры. Что касается "Апраксина двора", то в августе 2024 года в городе согласовали проект по реконструкции зданий.

Напомним, что в мае 2024 года правительство Петербурга одобрило решение заключить с инвестором соглашение о реконструкции Апраксина двора.

Фото: ЗАКС.Ру