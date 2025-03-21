Школьника из Сертолово задержали из-за пожара в центре Госуслуг

Правоохранители задержали восьмиклассника по подозрению в поджоге в центре Госуслуг в Сертолово, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти вечером 20 марта. Мальчика могли подтолкнуть на это мошенники.

По версии следствия, вечером 20 марта подозреваемый якобы вошел в помещение центра Госуслуг в торговом центре "Купола", после чего облил бензином и поджег расположенную там скамейку. Площадь возгорания составила 7 квадратных метров, никто не пострадал.

Сотрудники полиции задержали ученика 8-го класса одно из школ Сертолово на месте происшествия, он был доставлен в отдел. По словам задержанного, в период с 13 по 20 марта ему поступали звонки от неизвестных, которые убеждали его совершить поджог в центре Госуслуг, чтобы прекратить уголовное дело, которое якобы было возбуждено в отношении его родителей.

Материалы дела были переданы в следственные органы, проводится проверка.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что в конце января к 10 годам лишения свободы приговорили пенсионерку за поджог автомобиля возле военкомата. Женщина также стала жертвой мошенников.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру