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Новости 11:30

Сроки открытия оранжерей Таврического сада перенесли на 2026 год

фото ЗакС политика Сроки открытия оранжерей Таврического сада перенесли на 2026 год

Открытие оранжерей Таврического сада перенесли на ноябрь 2026 года, сообщила "Комсомольская правда" 21 марта. Ранее планировалось, что завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию должны состояться в этом году.

Перенос сроков изданию подтвердили в комитет по инвестициям Петербурга. В ведомстве сообщили, что открытие сдвинулось из-за инженерно-архитектурных исследований территории.

"Участки нуждались в дополнительном археологическом обследовании, также определялись границы вновь выявленного объекта археологического наследия. Речь идет о фундаментах оранжерейного комплекса конца XVIII – первой половины XX веков", - цитирует комитет "Комсомольская правда".

В ведомстве также рассказали, что сейчас на объекте осуществляются строительно-монтажные работы первого этапа реконструкции. На данный момент идет прокладка временных тепловых сетей. При этом в комитете отметили, что входная группа оранжереи, энергоблок и административные помещения обновлены на 80%, а реставрация исторической ограда уже была завершена.

Концессионное соглашение о реконструкции оранжерей Таврического сада правительство Петербурга подписало с Фондом поддержки социальных инициатив "Газпрома" в начале 2021 года. Согласно проекту, на территории планируется создать досуговое пространство с тремя оранжереями, выставочным и концертным залами и рядом других объектов.

По договору открытие обновленных оранжерей должно было состояться к июлю 2025 года. Однако вице-губернатор Кирилл Поляков заявил на ПМЭФ-2022, что Смольный договорился с инвестором о переносе этих сроков на 2024 год. При этом в ноябре 2024 года в комитете по инвестициям сообщили, что было решено вернуться к первоначальным планам, указанным в соглашении. 

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Поляков Кирилл Валентинович




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