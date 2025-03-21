Сроки открытия оранжерей Таврического сада перенесли на 2026 год

Открытие оранжерей Таврического сада перенесли на ноябрь 2026 года, сообщила "Комсомольская правда" 21 марта. Ранее планировалось, что завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию должны состояться в этом году.

Перенос сроков изданию подтвердили в комитет по инвестициям Петербурга. В ведомстве сообщили, что открытие сдвинулось из-за инженерно-архитектурных исследований территории.

"Участки нуждались в дополнительном археологическом обследовании, также определялись границы вновь выявленного объекта археологического наследия. Речь идет о фундаментах оранжерейного комплекса конца XVIII – первой половины XX веков", - цитирует комитет "Комсомольская правда".

В ведомстве также рассказали, что сейчас на объекте осуществляются строительно-монтажные работы первого этапа реконструкции. На данный момент идет прокладка временных тепловых сетей. При этом в комитете отметили, что входная группа оранжереи, энергоблок и административные помещения обновлены на 80%, а реставрация исторической ограда уже была завершена.

Концессионное соглашение о реконструкции оранжерей Таврического сада правительство Петербурга подписало с Фондом поддержки социальных инициатив "Газпрома" в начале 2021 года. Согласно проекту, на территории планируется создать досуговое пространство с тремя оранжереями, выставочным и концертным залами и рядом других объектов.

По договору открытие обновленных оранжерей должно было состояться к июлю 2025 года. Однако вице-губернатор Кирилл Поляков заявил на ПМЭФ-2022, что Смольный договорился с инвестором о переносе этих сроков на 2024 год. При этом в ноябре 2024 года в комитете по инвестициям сообщили, что было решено вернуться к первоначальным планам, указанным в соглашении.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру