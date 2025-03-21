Центробанк в очередной раз оставил ключевую ставку на уровне 21%

Банк России по итогам решения совета директоров решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, сообщили в пресс-службе регулятора 21 марта.

Как отмечается в публикации, инфляционное давление остается высоким, хоть и несколько снизилось, а внутренний спрос продолжает "значительно опережать" возможности расширения предложения товаров и услуг. Кроме того, население все так же показывает высокую сберегательную активность.

По оценке ЦБ, видны предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году, но для этого придется поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в экономике в течение длительного времени.

"Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки", - отмечается в публикации.

По прогнозам Банка России, годовая инфляция в 2025 году упадет до 7-8%, а в 2026 году вернется к 4% и остановится на этом показателе.

Следующее заседание по вопросам уровня ключевой ставки состоится 25 апреля 2025 года. Напомним, что до 21% показатель вырос в декабре 2024 года и с тех пор остается на этом уровне.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру