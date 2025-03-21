Митянина изложит ЗакСу идеи о защите детей от негативного контента 2 апреля

Детский омбудсмен Анна Митянина расскажет о своих планах по регулированию негативного контента в интернете во время выступления перед петербургским Заксобранием, сообщила она в интервью "Коммерсанту", опубликованном 21 марта. Митянина представит парламенту ежегодный отчет уполномоченного о проделанной работе на заседании 2 апреля.

В интервью изданию детский омбудсмен также рассказала, на каких вопросах она собирается делать упор в своей работе. По словам Митяниной, первоочередной задачей для нее является сохранение семей. По ее мнению, государство должно оказывать поддержку родителям, которые в силу жизненных обстоятельств не могут в полной мере исполнять свои обязанности по уходу за детьми.

"Поэтому первое, на чем я хочу сконцентрироваться, — на переосмыслении отношения к семьям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации и в социально-опасном положении", - рассказала Митянина в интервью.

В качестве второй по значимости задачи детский омбудсмен назвала информационную безопасность подрастающего поколения. По ее мнению, особую роль в криминализации детей и подростков играет "негативный контент" в интернете. Митянина заявила, что планирует заняться разработкой законопроектов, направленных на снижение потребления подобного контента.

"Я против тотального запрета на все — это бессмысленно, но определенное регулирование этого процесса может быть. Я предложу свои инициативы Законодательному собранию во время моего выступления с ежегодным отчетом 2 апреля", - сообщила чиновница.

Митянина также планирует фокусироваться на разработке мер по реабилитации детей с наркоманией и организации детской психологической помощи. По ее мнению, обе системы в Петербурге находятся на уровне становления.

Напомним, что Анну Митянину избрали на должность уполномоченного по правам ребенка в Петербурге на заседании ЗакСа 19 марта. Это второй срок на этом посту для чиновницы. Отметим, что по образованию она юрист и до избрания детским омбудсменом трудилась в правовой сфере. В сфере госуправления она работает с 1992 года, в период с 2017 по 2020 год занимала должность вице-губернатора Петербурга, где курировала социальные вопросы, здравоохранение, занятость и демографию.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру