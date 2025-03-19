Митянина сохранила пост детского омбудсмена

Фото: Заксобрание Петербурга

Главным итогом прошедшего 19 марта заседания Законодательного собрания стало переизбрание Анны Митяниной на должность уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. Соперничать с ней вызвался ее же подчиненный — начальник сектора правовой и психологической помощи детям Ярослав Белоусов. Одолеть начальницу ему не удалось, но несколько голосов от депутатов он все же получил.

Детский омбудсмен перед вторым сроком

Анне Митяниной 53 года, по образованию она юрист. Согласно официальной биографии, в 1994 году она окончила СПбГУ, при этом еще шестью годами ранее она трудилась экспедитором прокуратуры Ленобласти. В 1992 году она занимала должность ведущего юрисконсульта Петербургского Городского совета, позже перешла на работу в администрацию губернатора, возглавила юридический комитет и, в итоге, дослужилась до вице-губернатора Северной столицы. В этой должности она пробыла с 2017 по 2020 год, курируя социальные вопросы, здравоохранение, занятость и демографию в городе.

В конце февраля 2020 года Митянина была избрана на пост детского омбудсмена. В число ее обязанностей входит ежегодный отчет перед депутатами Заксобрания, каждый из которых становится событием для общественности. Так, например, в 2022 году она рассуждала о необходимости спасения детей от интернета, в 2023 году тревожилась из-за субкультур, а в 2024 году демонстрировала депутатам отрывки из веб-сериала "Скибиди-туалет".

В этом году ее полномочия истекли, чего нельзя сказать о рвении к работе детского омбудсмена. В середине февраля она подала документы для выдвижения на новый срок. В конце того же месяца завершилось отведенное для подачи заявок от кандидатов время и стало известно о том, что бороться за пост будут только два человека — Митянина и ее сотрудник.

Кандидатуру Митяниной внес на рассмотрение депутатов губернатор Александр Беглов, под началом которого та прежде трудилась в Смольном. Видеть ее на прежнем месте пожелала и уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, о чем уведомила спикера ЗакСа Александра Бельского правительственной телеграммой.

В свою очередь, персону Белоусова рекомендовала постоянная комиссия ЗакСа по вопросам правопорядка и законности.

Выбор между начальником и подчиненным

Церемония выборов нового детского омбудсмена состоялась в конце прошедшего в среду заседания. Представлять претендентов на трибуну вышел председатель комиссии по вопросам правопорядка и законности Константин Чебыкин.

— Оба кандидата обладают безупречной репутацией, имеют высшее образование и опыт работы по реализации и защите прав и законных интересов детей. Хорошо знакомы с вопросами, которые стоят перед нашим городом в сфере функционирования государственной системы обеспечения, реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей на территории Санкт-Петербурга, — представил Митянину и Белоусова Чебыкин и сообщил, что комиссия рекомендует обоих для голосования по избранию на должность.

Первым перед депутатами выступил Белоусов, который вкратце поведал им о своем трудовом пути. "В своей работе я уделяю особое внимание психологии ребенка и его безопасному развитию и ощущению защищенности. Я убежден, что именно эти составляющие являются фундаментом для счастливого будущего и формирования уверенной личности", — среди прочего, поделился он.

В случае избрания на должность детского омбудсмена он пообещал заняться вопросами профилактикой вторичного сиротства, развитием и поддержкой медиации среди детей, а также программой семьесбережения.

Со своим вопросом к претенденту обратился депутат Алексей Цивилев. Он обратил внимание, что Белоусов начал работать в 27 лет, и поинтересовался, чем тот занимался до наступления этого возраста. Белоусов ответил, что "искал себя".

Митянина в своей речи не преминула поблагодарить Беглова за повторное выдвижение на тот же пост. Также она поблагодарила прокурора города Виктора Мельника за "вдумчивый, мудрый взгляд на детскую повестку".

Уполномоченная поставила себе в заслугу, что "не только сохранила все лучшие практики" своей предшественницы Светланы Агапитовой, но также "сумела преумножить" их. По мнению Митяниной, продолжающаяся СВО требует отдельного переосмысления вопросов, связанных с детством. Речь идет, в частности, о психологической защите детей в семьях мобилизованных и вернувшихся домой горожан. По ее мнению, Петербург нуждается в создании современной службы психологической помощи. Также она заявила о "проактивной позиции" в вопросе сбережения семей, чтобы не карать и не унижать публично нерадивых родителей, а "помогать и содействовать тому, чтобы каждый ребенок сохранил свою семью".

Депутат Михаил Барышников спросил у Митяниной, отчего на ее сайте закрыты комментарии. В других регионах почти у всех детских омбудсменов комментарии открыты, добавил он.

Митянина заявила, что всегда с удовольствием общается с людьми, а комментарии закрыты временно из-за того, что "злоупотребляют правом некоторые комментаторы", а некоторые их записи "противоречат действующему законодательству".

— Я не могу допустить, чтобы на моей странице содержалась информация, которая нарушает закон, — резюмировала кандидат.

Комментарии она пообещала спустя некоторое время открыть.

Павел Иткин спросил о том, планирует ли Митянина содействовать депутатам в вопросах урегулирования соцсетей, в частности, для противодействия вредному воздействию мошенников. В ответ та немедленно заявила, что по-прежнему считает негативное влияние интернет-контента "одной из главных опасностей, которые подстерегают современного подростка" и добавила, что участвует в разработке проектов в этом направлении.

Наконец, Цивилев поинтересовался у Митяниной способами противодействия буллингу в школах. Та ответила, что подобного термина в законодательстве нет, но нередко под этим словом понимают конфликты и травлю в детской среде. "Что касается того, что можно сделать сегодня, — я за медиацию, я за то, чтобы в школе развивались службы, которые профилактируют конфликты и агрессию", — заявила она.

По завершении выступления Митяниной на трибуну вновь поднялся Чебыкин и объяснил коллегам, как будет проходить тайное голосование. Каждому депутату полагается по бюллетеню с двумя фамилиями, напротив одной из которых следует поставить отметку. Бюллетени с двумя отметками будут считаться недействительными, отметил он.

На процедуру отвели 15 минут. По их завершении выяснилось, что из 43 участников голосования 36 поддержали Митянину. Пятеро проголосовали за Белоусова, еще два бюллетеня были признаны недействительными.

За этим последовал черед Митяниной принести присягу. "Клянусь защищать права и законные интересы ребенка, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, справедливостью и голосом совести", — проговорила она, получила букет из рук спикера Александра Бельского и удалилась.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Заксобрания