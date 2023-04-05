Митянина и защита детей от "времени лайков"

Фото Михаил МасленниковУполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина 5 апреля в четвертый раз выступила перед депутатами Законодательного собрания с ежегодным отчетом. Докладывая о событиях за 2022 год, омбудсмен снова рассказывала о вреде социальных сетей, а также призвала СМИ не "хайповать" на детях.

В Законодательном собрании Петербурга продолжают слушать доклады руководителей городских ведомств и омбудсменов. Теперь пришла очередь уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной, которая вновь назвала корнем проблем интернет. Среди угроз, от которых нужно оберегать несовершеннолетних, по мнению омбудсмена, непонимание и информационный вакуум в семье, а также насилие и зависимости.

По утверждению Митяниной, самое большое влияние на детей сейчас оказывают социальные сети. По ее мнению, современная молодежь живет лишь двумя установками: либо "я уникальный", либо "никто". Год назад Митянина с трибуны Заксобрания тоже уделила особое внимание интернету, однако предыдущие ее реплики были скорее настороженные, а не критические, как сегодня.

- Успех сегодня сводится к наличию миллиона подписчиков и монетизации этого процесса. Если тебя в Сети нет - значит, ты не существуешь. Быть сегодня блогером - это круто, а дипломированным специалистом - увы, нет, - рассуждала Митянина.

Отдельно она прошлась по средствам массовой информации, которые "в погоне за сенсацией" публикуют излишние подробности происшествий с детьми, включая персональные данные несовершеннолетних и ход следственных действий.

- Новости подаются цинично, безнравственно, с нарушением закона. За каждым таким текстом - реальные трагические истории. Сегодня время лайков и репостов. И я убеждена, что противоестественно хайповать на детях. Это дешевая популярность, которая приводит к негативным последствиям в обществе, - продолжала Митянина.

Спикер решила подкрепить свое высказывание ссылкой на исследование психологов, которые утверждают, что постоянное потребление подобных инфоповодов стирает у детей грани дозволенного. Якобы подростки не дают себе отчет о последствиях и решают, что ситуации, которые обсуждаются в СМИ, можно повторить. Решить эту проблему, по мнению уполномоченного, можно, лишь наладив диалог со средствами массовой информации. С трибуны Мариинского дворца она попыталась призвать журналистов к трепетному подходу в освещении тем с участием несовершеннолетних.

- Я обращаюсь к городским СМИ, ко всем средствам массовой информации. Ну не нужно забывать о достоинстве маленького человека. Нужно помнить о том, что он имеет право на защиту, - подытожила она.

Рост детской преступности омбудсмен напрямую связывает с обилием упоминания насилия в новостях. В связи с этим Митянина в своем выступлении не смогла не упомянуть последний тренд мира субкультур, а именно так называемое движение "ЧВК Редан". Напомним, заголовки с упоминанием этой "субкультуры" наводнили ленты новостей в конце февраля. В крупных городах страны толпы подростков собирались в торговых центрах, где у них происходили стычки с "офниками". Тогда петербургские силовики доставили в отделы полиции сотни несовершеннолетних. Митянина поблагодарила сотрудников правоохранительных органов за работу и добавила, что находится в постоянном контакте с полицией и следит за тем, чтобы права детей не нарушались. Причина появления таких социальных групп, по словам омбудсмена, в наличии проблем, нерешенных вопросов, о которых не подозревают родители.

Чтобы найти общий язык с подрастающим поколением, необходимо пытаться общаться с ним на понятном языке. Для этого следует использовать авторитетов, к которым Митянина отнесла создателя композиции "Я русский" Ярослава Дронова, известного для широких масс как Shaman, и рэпера Егора Крида.

- С ними [детьми] нужно говорить на понятном языке. Поэтому вот эти авторитеты… Не только Shaman, Егор Крид точно так же используется в разговорах, позволяет апеллировать к понятным ребенку реалиям, - подчеркнула Митянина.

Всего за 2022 год в аппарат уполномоченного по правам ребенка поступило 3 274 обращения. Чаще всего заявители связывались с омбудсменом по вопросам реализации права на образование. Также Митянина рассказала, что за прошедший год получила 72 обращения от семей мобилизованных. В чем заключались их заявления, правозащитница не уточнила.

- Для проверки соблюдения законности мною были направлены обращения в Военную прокуратуру Санкт-Петербурга. В случае возникновения вопросов и если прокуратура усматривала нарушение закона, она выносила представление военным комиссарам, - сухо рассказала Митянина.

Свое выступление, как и прошлогодний доклад, Митянина решила закончить цитатой. На этот раз выдержкой из "Маленького принца".

- Вы прекрасно знаете его сюжеты и наверняка знаете многие фразы оттуда, пользуетесь. Мне нравится вот какой: "Все взрослые сначала были детьми. Только мало кто об этом помнит". Я вам предлагаю вспомнить, какими вы были детьми. Это упростит вам задачу понять современного подростка и помочь ему, - сказала Митянина.



















Константин Леньков, фото Михаил Масленников