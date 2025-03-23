Депутаты ЗакСа хотят продлить материальную помощь оказавшимся в трудной ситуации

В Законодательное собрание Петербурга внесен законопроект, предлагающий продлить предоставление материальной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, до конца 2028 года. Авторами инициативы выступили депутаты "Единой России" Александр Ржаненков, Павел Крупник, Игорь Высоцкий, Марина Макарова, Валерий Гарнец и Денис Четырбок.

В Социальном кодексе Петербурга на данный момент прописано, что помощь горожанам, оказавшимся в трудной ситуации, осуществляется до 31 декабря 2025 года. Парламентарии планируют продлить этот срок еще на три года. По их оценке на эти цели потребуется около 23 млн рублей из бюджета.

Материальная помощь предоставляется малоимущим семьям, одиноким петербуржцам и лицам без определенного места жительства "в связи с расходами, произведенными ими для преодоления трудной жизненной ситуации", говорится в Социальном кодексе. Трудной в законе считается ситуация, "объективно нарушающая жизнедеятельность". Например, если один из членов семьи стал инвалидом или безработным.

Размер материальной помощи от города в течение года не может превышать двух прожиточных минимумов на душу населения. Сейчас прожиточный минимум в городе составляет 19 329 рублей.

В прошлый раз действие нормы о предоставлении материальной помощи оказавшимся в трудной ситуации продлевали в 2022 году.

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