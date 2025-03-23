Бастрыкин поручил разобраться с неприятным запахом в Тельмана

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Ленобласти Сергею Сазину возбудить уголовное дело из-за запаха канализационных отходов в Тельмановском городском поселении, сообщили в пресс-службе ведомства 23 марта.

Со ссылкой на публикации СМИ в пресс-службе СК заявили, что в течение долгого времени в Тельмана происходит сброс канализационных отходов на землю и в реку Ижора. Из-за этого местные жители регулярно ощущают едкий неприятный запах. В региональном СК проводят проверку по факту этих сообщений.

Заинтересовались жалобами жителей Тельмана и в местной прокуратуре. 21 марта там заявили, что, по предварительным данным, на территории муниципалитета произошла авария на системе водоотведения. Прокуратура привлекла специалистов контролирующих органов для оценки вреда окружающей среде.

В свою очередь, в ГУП "Леноблводоканал" 21 марта сообщили, что в Тельмана ведутся ремонтные работы участка системы водоотведения. Продлятся они еще три недели. "Работы подрядной организацией ведутся непрерывно. Аварийный участок выведен из эксплуатации, организована перекачка стоков", - говорится в сообщении организации "ВКонтакте".

Напомним, жителям Тельмана уже приходилось сталкиваться с проблемами с канализацией. В январе из-за крупного засора отходы вылились на улицу, писал 47news. В "Леноблводоканале" тогда извлекли из канализации текстильные изделия, ветки и прочий мусор. "Именно данные отходы и халатное обращение с сантехникой послужили причиной аварийной ситуации", - объясняли тогда специалисты предприятия.

фото пресс-службы прокуратуры Ленобласти