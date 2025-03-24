Более 100 домов в Купчино остались без отопления

Коммунальная авария произошла у дома 18 корпус 1 по улице Димитрова рано утром 24 марта, сообщила "Фонтанка.ру". Из-за прорыва трубы более 100 домов остались без отопления и горячего водоснабжения.

"Обнаружен дефект на подающем трубопроводе диаметром 1 тысяча мм у дома 18, корпус 1 на улице Димитрова. Центральное отопление с 06:30 мск понедельника по 12:30 мск 25 марта отключено в 110 зданиях, из них 82 - жилые дома", - приводит цитату представителя администрации Фрунзенского района ТАСС.

При этом в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" заявили, что есть возможность сохранения тепла и ГВС жителям района. Специалисты компании работают на месте аварии с 7 утра. Ожидается, что ремонт продлится до 12:30 25 марта.

"На период восстановительных работ теплоснабжение и ГВС близлежащих зданий осуществляется по резервной схеме" - пояснили в "Теплосети".

Как отметили в компании, они специализируются на транспортировке теплоносителя до ввода в дом, поэтому в случае отсутствия отопления или горячей воды жильцам необходимо обращаться в управляющую компанию.

В публикации "Теплосети" подчеркнули, что в случае парения или вытекания горячей воды на поверхность не стоит пытаться пройти или проехать по затопленной территории, а следует покинуть место происшествия.

Из-за аварии также изменился маршрут общественного транспорта. Как рассказали в пресс-службе "Горэлектротранса", закрыто трамвайное движение по маршрутам № 25 и № 43 по улице Димитрова. Вместо этого трамваи проследуют по улице Ярослава Гашека.

Напомним, что в середине февраля прорыв трубы произошел у станции метро "Приморская". Тогда ожоги из-за разлива кипятка получили двое пешеходов.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру