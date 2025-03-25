Прокуратура потребовала отреставрировать дачу Строгановых

Представление с требованием о реставрации дачи Строгановых, признанной памятником архитектуры регионального значения, внес прокурор Адмиралтейского района, сообщила 25 марта пресс-служба прокуратуры Петербурга. В результате проверки объекта были выявлены нарушения его содержания.

Помимо прокуратуры, в проверке состояния дачи принимал участие комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников Петербурга. Сотрудники ведомств обнаружили многочисленные трещины на фасаде и внутри здания, а также свалку строительного мусора вблизи объекта.

Представление с требованием провести реставрацию здания и убрать свалку отходов было внесено в адрес руководства АО "Росразмещение", в собственности которого находится дача Строгановых. Прокуратура Адмиралтейского района поставила на контроль устранение нарушений.

Отметим, что "Росразмещение" было и ранее замечено в ненадлежащем содержании памятников культуры. В конце февраля КГИОП направил иск в отношении компании в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с требованием провести реставрацию "Виллы Айнола" в Зеленогорске.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру