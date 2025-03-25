Прорванную трубу в Купчино отремонтировали раньше срока

Работы по ремонту дефекта участка трубы, из-за которого произошел разлив воды на у дома 18 корпус 1 по улице Димитрова, были завершены в ночь на 25 марта, сообщила пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Изначально планировалось, что ремонт продлится до 12:30 25 марта.

Теплоэнергетики закончили работы в 00:30 25 марта, на 12 часов раньше обещанного. Помимо ремонта ненадежного участка трубы, сотрудники также провели необходимые диагностические работы. Как отмечается в публикации, в процессе были задействованы 3 бригады, 12 специалистов и 5 единиц техники.

Подача отопления и горячего водоснабжения в близлежащие дома была восстановлена в полном объеме. Как указано в публикации, при их отсутствии жильцам стоит обращаться в свою управляющую компанию.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что из-за аварии без отопления остались более 100 домов. При этом "Теплосеть" заявила, что теплоснабжение и ГВС близлежащих зданий будет осуществляться по резервной схеме.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру