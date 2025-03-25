Беглов наградил заслуженных деятелей культуры Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов наградил петербургских деятелей культуры в честь Дня работника культуры и в преддверии Дня театра, сообщила 25 марта пресс-служба губернатора. Церемония награждения состоялась в актовом зале Смольного.

Обладателями почетных званий стали 26 петербуржцев. Семь из них были признаны заслуженными артистами Петербурга, четверо — заслуженными деятелями искусств Петербурга и еще 15 — заслуженными работниками культуры Петербурга. Соответствующие звания были учреждены правительством города три года назад. Также благодарность губернатора получил ансамбль песни и пляски Ленинградского военного округа под руководством Ильи Колесникова.

"Это наш знак благодарности тем, кто посвятил свою жизнь культуре и каждый день вкладывает в дело душу и силы. <…> У нашего города много званий — промышленная, научная, туристическая столица. Но вся страна и мир знают Петербург прежде всего как культурную столицу. Это ваша заслуга, ваших коллег, учителей и учеников. Вы не просто служите своему призванию, а формируете будущее города и страны", — заявил Беглов на церемонии награждения.

Отдельно почетный знак "За заслуги перед Санкт‑Петербургом" был вручен директору музея-заповедника "Павловск" Вере Дементьевой. Губернатор отметил, что под ее руководством музей приобрел федеральный статус и укрепился как один из главных объектов культуры в России. Беглов также поздравил Дементьеву с 75-летним юбилеем, который она отметила несколько дней назад.

Губернатор напомнил о проведении масштабных реставрационных работ в Павловске. По его словам, они подготовят музей-заповедник к достойной встрече своего 250-летия в 2027 году.

Напомним, что реставрация павильонов в Павловске началась в июне 2024 года. Она обойдется федеральному бюджету в 6 млрд рублей. Работы затронут павильон "Трех граций" и Храм Дружбы, а также ансамбль Красной долины, в том числе Елизаветин павильон и павильон "Руина". С нуля планируется восстановить утраченный павильон "Старое Шале".

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного