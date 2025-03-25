Петербуржец задержан по делу об оправдании терроризма

Житель Петербурга задержан по делу о публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщила 25 марта пресс-служба Главного следственного управления СК по региону. Уголовное дело возбуждено Следственным отделом ГСУ по Петроградскому району.

По версии Следкома, в феврале 2025 года фигурант разместил в группе в социальной сети комментарий с оправданием терроризма. Запись привлекла внимание сотрудников регионального Управления ФСБ.

На опубликованной СК видеозаписи гражданин сообщает, что "написал комментарий нелицеприятного содержания", содержание которого подпадает под действие статьи об оправдании терроризма. В жилище подозреваемого провели обыск.

В середине марта по той же статье сотрудники Следственного отдела СК по Красносельскому району задержали гражданина из-за комментария в соцсети. Петербуржцу предъявили обвинение, свою вину он признал.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру