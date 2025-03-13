Петербуржца задержали по делу об оправдании терроризма в сети

Сотрудники следственного отдела по Красносельскому району ГСУ СК России по Петербургу предъявили жителю города обвинение в публичном оправдании и пропаганде терроризма через интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщила 13 марта пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в феврале 2023 года фигурант дела якобы разместил публикацию, оправдывающую и пропагандирующую терроризм, в группе с открытым доступом в социальной сети. По подозрению в преступлении был задержан петербуржец. Ему было предъявлено обвинение, свою вину мужчина признал.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Отметим, что по данной статье обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Напомним, что 12 марта военный суд приговорил журналистку и писательницу Надежду Кеворкову* к штрафу в 600 тысяч рублей по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Она была освобождена из-под стражи в зале суда.

*Росфинмониторинг включил Надежду Кеворкову в реестр террористов и экстремистов

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру