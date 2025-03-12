Журналистку Кеворкову* приговорили к штрафу и освободили в зале суда

Второй Западный окружной военный суд 12 марта огласил приговор журналистке и писательнице Надежде Кеворковой*, обвиняемой в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), передает ТАСС. С учетом времени, проведенного фигуранткой дела в СИЗО, суд назначил ей наказание в виде штрафа в 600 тысяч рублей.

Журналистка, находившаяся с мая 2024 года под арестом, была освобождена из-под стражи в зале суда. Обвинение Кеворковой* было предъявлено из-за двух постов в ее Telegram-канале. В одном из них цитировался текст убитого в 2018 году журналиста Орхана Джемаля. Как пишет РБК, в последнем слове подсудимая сказала, что "просто хотела почтить память своего друга". Во втором посте, опубликованном в 2020 году, упоминалась запрещенная в России террористическая организация.

Прокурор во время прений просил для Кеворковой* 6 лет колонии и 500 тысяч рублей штрафа. Максимальное наказание по ч.2 ст.205.2 УК РФ - 7 лет лишения свободы.

Журналистка Надежда Кеворкова*, специализирующаяся на теме Ближнего Востока, была арестована после обыска по делу об оправдании терроризма 7 мая 2024 года.

*Росфинмониторинг включил Надежду Кеворкову в реестр террористов и экстремистов

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы