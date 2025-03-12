Прокурор запросил 6 лет колонии для журналистки Кеворковой*

Обвинение попросило приговорить обвиняемую в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) журналистку Надежду Кеворкову* к 6 годам заключения в колонии, сообщил ТАСС.

Заседание, на котором прошли прения сторон, состоялось во Втором западном окружном военном суде 12 марта. Помимо заключения в колонии на срок в 6 лет, прокурор также запросил для обвиняемой штраф в 500 тысяч рублей. Кеворкова* вину не признает. По ч.2 ст.205.2 УК РФ максимальное наказание составляет 7 лет лишения свободы.

Об уголовном деле в отношении журналистки стало известно в начале мая 2024 года. Под арестом в СИЗО Кеворкова* находится с 7 мая. Причиной для возбуждения дела стали два поста в Telegram-канале писательницы, в которых сотрудники правоохранительных органов заподозрили признаки оправдания терроризма. В одном из этих постов цитировался текст убитого в 2018 году журналиста Орхана Джемаля. Надежда Кеворкова* более 30 лет работала в различных российских СМИ, специализировалась на теме Ближнего Востока.

*Росфинмониторинг включил Надежду Кеворкову в реестр террористов и экстремистов

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы