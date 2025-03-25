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Новости 20:58

РКН с 2024 года заблокировал более 500 каналов с фейками о терактах

фото ЗакС политика РКН с 2024 года заблокировал более 500 каналов с фейками о терактах

С начала 2024 года Роскомнадзор заблокировал более полутысячи каналов с недостоверной информацией о совершении терактов, сообщил 25 марта ТАСС со ссылкой на замглавы службы Вадима Субботина. По утверждению чиновника, их создатели преследовали цель запугивания россиян.

"Нами выявлено и заблокировано более 500 каналов, созданных с целью запугивания населения путем вбросов о проведении терактов", — передает информагентство слова Субботина.

Замглавы РКН добавил, что особенно активно подобные каналы стали появляться с 2024 года.

В конце января стало известно о том, что РКН за четыре года составил 750 административных протоколов в отношении СМИ из-за матерщины в публикациях. Помимо этого, за тот же срок было вынесено 18 предупреждений о недопустимости нарушения закона.

Андрей Казарлыга, фото: pixabay


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