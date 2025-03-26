Проект о праве муниципальных советов участвовать в формировании МА принят ЗакСом

Законодательное собрание приняло 26 марта в первом чтении проект депутатов Наталии Астаховой, Всеволода Беликова и Дениса Четырбока о праве муниципальных советов утверждать на должность заместителей главы местной администрации. Документ вносит поправки в существующий закон "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге".

Авторы предлагают дополнить текст нормы положением о том, что устав муниципального образования может предусматривать право муниципального совета участвовать в формировании местной администрации, и в том числе "в утверждении или согласовании назначения на должность заместителей главы". Также речь идет об определении формы и порядка подобного участия.

В пояснительной записке к проекту уточняется, что корректировка регионального законодательства вызвана необходимостью приведения его в соответствие с федеральным. Требование, изложенное в документе, содержится в принятом в июле 2024 года законе об общих принципах организации местного самоуправления в России.

На прошлом заседании Заксобрание приняло в первом чтении проект об обязанности глав местных администраций сообщать о лишении российского гражданства или же приобретении иностранного гражданства или вида на жительство.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру