Агапитова обратилась к Беглову из-за ковидных ограничений

Уполномоченная по правам человека в Петербурга Светлана Агапитова сообщила 26 марта о том, что обратилась к губернатору Александру Беглову в связи с продолжающимся действием коронавирусных ограничений. Заявление прозвучало в ходе ежегодного отчета омбудсмена перед депутатами Законодательного собрания.

Во время выступления Агапитовой на экраны выводились поступившие ей заранее вопросы, авторство одного из них принадлежало фракции "Яблоко". Парламентарии интересовались отношением уполномоченной к действующим в Петербурге ограничениям, введенным в связи с ковидом.

Из ответа Агапитовой можно было уяснить ,что она не считает возможным оценивать степень эффективности, произвольности или избыточности мер, принимаемых в городе для противодействия коронавирусу. Она предположила также, что могут существовать и некие иные опасности, о которых широкой публике неизвестно.

— Поэтому, получив ваш вопрос об основаниях продления указанных ограничений, я обратилась к губернатору Санкт-Петербурга, и надеюсь, что скоро получим от него ответ, — рассказала уполномоченная.

В своем докладе омбудсмен также рассказала о деятельности ее подчиненных во время выборов президента в марте 2024 года и последовавших за ними в сентябре выборов губернатора и муниципальных депутатов, а также довыборов в ЗакС. Среди освещенных в отчете тем оказались вопросы помощи лицам с ограниченными возможностями, расселение коммунальных квартир, демографические и иные проблемы.

На предыдущем заседании ЗакСа состоялись выборы уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, на которых на новый срок была переизбрана Анна Митянина. Соперничал с ней ее же подчиненный Ярослав Белоусов.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру