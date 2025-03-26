Бельский о новом проекте о "наливайках": "Есть заведения, которым придется закрыться"

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский после заседания Законодательного собрания 26 марта рассказал журналистам о том, кого в первую очередь коснуться ограничения на продажу алкоголя в общепите, разрабатываемые петербургским парламентом.

По словам Бельского, при выборочном изучении баров в городе депутаты выяснили, что около 150 заведений смогут изменить свою работу под новые правила.

"Но есть заведения, которым придется закрыться. В первую очередь это касается тех магазинов, которые после 23 часов работают как питейные заведения. Да, их коснется достаточно серьезно. Скорее всего, многим из них придется закрыться или себя каким-то образом переквалифицировать", - сообщил спикер.

Бельский также отметил, что по этой теме продолжаются консультации с представителями бизнеса. В том числе с владельцами баров, где не подразумевается полноценная работа кухни. Например, в некоторых заведениях гостям могут только разогревать еду или давать возможность пользоваться сервисами доставки. В законопроект еще могут быть внесены изменения до его рассмотрения на заседаниях парламента.

Напомним, 24 марта рабочая группа Законодательного собрания по так называемым "наливайкам" обсудила итоговые параметры будущего законопроекта. Депутаты предлагают запретить продажу спиртного в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах, в период с 22:00 до 11:00. Исключения будут сделаны для ресторанов. Чтобы попасть под критерии ресторана заведению нужно иметь отдельный вход, зал обслуживания, отдельные туалеты для гостей и персонала, кухню и не менее пяти сотрудников в штате. Также рассматривается возможность установить минимальную площадь ресторана в 50 кв.м и обязанность по обеспечению охраны заведения.

К активному обсуждению "наливаек" ЗакС вернулся в 2024 году, когда Госдума приняла законопроект, позволяющий регионам самостоятельно регулировать деятельность заведений.

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