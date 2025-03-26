"Без господ": Володин предложил депутатам использовать обращение "товарищи"

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин считает, что парламентариям не следует обращаться друг к другу словом "господин". Своим мнением он поделился во время заседания нижней палаты парламента 26 марта. Запись мероприятия доступна на сайте Госдумы.

Реплика Володина с предложением о замене обращения "господин" прозвучала перед выходом лидера партии "Новые люди" Алексея Нечаева к трибуне.

"Давайте мы все-таки примем в Думе, чтобы у нас была форма обращения — "товарищ", "коллега". Без господ. Алексей Геннадьевич, можно? Как вы считаете, коллеги? Есть здесь господа или нет? Все товарищи," - заключил Володин.

Нечаев в ответ на это пошутил: "Как мы знаем, господа в Париже".

Напомним, 26 марта с отчетом о работе правительства за 2024 год перед депутатами Госдумы выступил премьер-министр Михаил Мишустин. В ходе доклада он, в частности, заявил о росте реальных доходов россиян на 8,5%.

фото с сайта Госдумы