Мишустин: рост реальных доходов россиян достиг почти 8,5%

Председатель правительства России Михаил Мишустин рассказал о показателях российской экономики за 2024 год во время выступления в Госдуме с отчетом о работе кабмина за год, сообщил 26 марта ТАСС. По его словам, размер ВВП страны составил 200 трлн рублей в 2024 году, а рост российской экономики в два раза превышает общемировой.

"Рост реальных доходов населения <…> составил, напомню, почти 8,5%, и это при снижении уровня безработицы до исторического минимума", - заявил Мишустин.

Как отметил председатель правительства, увеличение реальных доходов повлияло на потребительский спрос, который вместе с инвестиционным спросом Мишустин назвал "локомотивом роста" ВВП. При этом он отметил, что размер ВВП России в 2024 году достиг 200 трлн рублей. Глава правительства добавил, что Россия входит в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности.

В своем выступлении Мишустин подчеркнул, что показатель роста ВВП страны составил 4,1%, что в два раза превышает общемировые темпы. А за два года рост российского ВВП стал в шесть раз больше темпов европейской экономики.

По его словам, страна смогла достичь таких показателей благодаря труду ее граждан, точному выполнению правительством поручений президента Владимира Путина, совместной работе кабмина с ЦБ РФ, усилиям парламентариев и вовлечению в процесс принятия экономических решений представителей экспертного, научного и делового сообществ.

В феврале ЗАКС.Ру писал, что председатель Совета Федераций Валентина Матвиенко назвала "экономическим чудом" рост ВВП России в условиях санкций. По ее словам, его будут анализировать многие экономисты мира.

Во время прямой линии 19 декабря 2024 года президент Владимир Путин назвал нормальной ситуацию в российской экономике и отметил низкий уровень безработицы, рост отдельных отраслей производства. При этом он признал наличие проблем с инфляцией, которая, по его словам, на момент прямой линии находилась на уровне 9,2-9,3%.

Отметим, что целевым уровнем инфляции Центробанк считает показатель в 4%. На такой уровень регулятор надеется выйти к 2026 году. Для его достижения Банк России поддерживает жесткие денежно-кредитные условия, в том числе сохраняет ключевую ставку на уровне 21% с октября 2024 года.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру