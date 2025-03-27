В Петербурге не ждут увеличения количества первоклашек в 2025 году

В Петербурге не ожидают роста количества учеников первых классов средних школ относительно прошлогоднего значения, сообщила 27 марта начальник отдела общего образования петербургского комитета по образованию Анна Грубская со ссылкой на имеющийся прогноз. Сама приемная кампания стартует уже на следующей неделе, 1 апреля.

По словам Грубской, на протяжении двух десятков лет из раза в раз число зачисленных в первые классы детей в Петербурге только увеличивалось. Однако же в прошлом году тренд переменился и из-за снижения численности детей определенного возраста в школы пошли меньше первоклашек. Так, если в 2023 году школьниками стали 68 тысяч детей, то в 2024-м — уже только 63 тысячи.

— Этот момент тоже обращает на себя внимание, хотя Санкт-Петербург готов к приему такого же числа детей и в этом году, при необходимости, количество мест в первых классах будет увеличено. Но прогноз нам показывает, что пока идет спад детей в первые классы, в старшие и подготовительные группы дошкольных образовательных учреждений, — заявила Грубская.

По словам чиновницы, сейчас в России и конкретно в Петербурге наступает время, когда большая часть детей будет учиться "в старших классах начальной школы и в основном звене", то есть в пятых-седьмых классах.

Отдельно Грубская уточнила, что с предыдущего времени перечень льготных категорий при поступлении в первые классы в Петербурге не изменился. Это по-прежнему дети участников СВО, военнослужащих, полицейских, сотрудников ФСИН и противопожарной службы. Также определенными преференциями при зачислении обладают дети, чьи братья и сестры уже учатся в этой школе, а заодно дети граждан, удостоенных премий городского правительства за активное участие в охране общественного порядка и "Лучший народный дружинник Санкт-Петербурга".

На прошлой неделе комитет по информатизации и связи объяснил порядок зачисления детей в первый класс в Петербурге. Первый этап продлится по 30 июня, второй — с 1 июля по 5 сентября.

Андрей Казарлыга, фото: скриншот трансляции ТАСС