КИС объяснил порядок зачисления детей в первый класс через Госуслуги

Комитет по информатизации и связи завершил подготовку цифровой инфраструктуры Петербурга к началу зачисления детей в первые классы на 2025-2026 учебный год, сообщила пресс-служба Смольного 18 марта. Для подачи заявления петербуржцы уже могут заполнить электронный черновик на портале "Госуслуги", который нужно будет лишь подписать.

Как отметили в публикации, первый этап приема документов пройдет с 1 апреля по 30 июня 2025 года. Однако уже с 17 марта можно заполнить черновик заявления, который потом останется только подписать. В первую волну рассматриваются заявки горожан, чьи дети имеют внеочередное, первоочередное, преимущественное право на зачисление в первый класс, а также чьи дети проживают на закрепленной к школе территории. Подать заявление можно будет очно или в электронном виде в течение всего этапа.

Вторая волна приема документов пройдет с 6 июля по 5 сентября. В этот период заявления принимаются от остальных граждан, записаться можно в школу любого района города. С 30 июня зачисление осуществляется на оставшиеся свободные места на общих основаниях без учета льгот. Во второй этап также будет играть роль дата и время подачи заявления.

Как отмечает пресс-служба, электронный формат является наиболее популярным в Петербурге способом подачи заявлений на прием в первый класс.

Напомним, что с февраля 2025 года на портале "Госуслуги" стала доступна новая функция, в соответствии с которой пользователи смогут отправлять анонимные сообщения владельцам автомобилей. Также в феврале стало известно о возможности распространения системы верификации при аренде электросамокатов через портал на территорию всей страны. Сейчас пилотный проект действует только в Москве.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру