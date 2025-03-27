Минцифры предложило меры поддержки для военкоров

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подготовило инициативу о введении дополнительных мер соцподдержки для военных корреспондентов, сообщили в пресс-службе ведомства 27 марта.

Как указано в публикации, на данный момент военкоры не имеют никакого юридического статуса, который позволял бы им рассчитывать на поддержку государства. В связи с этим министерство предлагает учредить звание ветерана военной журналистики. Его наличие позволит получить льготы как самим корреспондентам, работающим на передовой, так и членам их семей.

Также Минцифры предлагает увеличить размер единовременной компенсации, выплачиваемой редакцией издания сотрудникам СМИ в случае получения ими ранения, а также их родственникам в случае гибели журналиста. Наконец, предлагается ввести дополнительные выплаты из бюджета страны по аналогии с действующими выплатами для волонтеров, работающих на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. На них также смогут рассчитывать раненные военкоры и члены семей погибших журналистов.

Напомним, что за последнюю неделю стало известно и гибели четырех сотрудников СМИ, работавших в зоне СВО. 24 марта о смерти корреспондента "Известий" Александра Федорчака, а также оператора и водителя телеканала "Звезда" Андрея Панова и Александра Сиркели сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, они погибли во время артиллерийского обстрела.

26 марта стало известно о гибели военкора Первого канала Анны Прокофьевой. Автомобиль, в котором находилась журналистка вместе с оператором Дмитрием Волковым, подорвался на мине в Белгородской области.

фото: ЗАКС.Ру