Апелляционная инстанция оставила в силе отзыв лицензии СМИ у MR7

Апелляционная коллегия Верховного суда оставила в силе решение судьи ВС Олега Нефедова по отзыву лицензии у издания MR7, сообщило СМИ 27 марта в своем telegram-канале. Оспариваемое решение было вынесено 21 января из-за отсутствия меток о статусе иностранных агентов у героев некоторых публикаций.

Как сообщило MR7, в суде по апелляционной жалобе представители СМИ указывали, что нарушения были случайными и не имели существенных последствий. После выявления ошибок надзорным органом они были исправлены. Подобные доводы приводились защитой и прежде, во время процесса в ВС.

В издании также отметили, что ранее выплатили штрафы по решениям суда из-за нарушений. Отсутствие пометок о статусе иноагентов послужило причиной предупреждений со стороны Роскомнадзора, а также составления административных протоколов.

Отсутствие лицензии осложнит работу редакции, гласит сообщение MR7. В частности, журналисты не смогут получать аккредитацию на официальные мероприятия и лишатся возможности просить госорганы и компании об ответах в семидневный срок на свои запросы. Тем не менее, издание не намерено прекращать свою работу. "Нам станет сложнее, но мы останемся с вами, насколько это будет возможно", — говорится в распространенном сообщении.

Андрей Казарлыга, фото ЗАКС.Ру