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Новости 13:29

Транспортная прокуратура проверяет плавучий хостел из-за разлива в Ждановке

фото ЗакС политика Транспортная прокуратура проверяет плавучий хостел из-за разлива в Ждановке

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения природоохранного законодательства по факту загрязнения реки Ждановка в Петербурге, сообщила пресс-служба ведомства вечером 26 марта. Причиной мог стать разлив из хостела-дебаркадера у Тучкова моста.

По предварительным данным, из расположенного на воде мини-отеля "Аквахостел" 2 марта якобы произошел разлив неустановленной жидкости. Субстанция попала в акваторию реки Ждановка, специалисты занимаются ликвидацией загрязнения. При этом, как отмечается в публикации, постояльцы на борту плавучего хостела отсутствовали.

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Напомним, что в феврале 2024 года транспортная прокуратура уже интересовалась хостелом. Тогда причиной проверки ведомства стало подтопление "Аквахостела", в результате которого из мини-отеля эвакуировали 75 постояльцев. Инцидент произошел на фоне повреждения корпуса дебаркадера из-за ледовой обстановки.

Отметим, что на "Яндекс.Картах" у "Аквахостела" стоит пометка "временно не работает", а сообщество отеля в соцсети "ВКонтакте" закрыто для доступа.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры


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