Основателя "Русагро" Мошковича отправили под арест

Мещанский суд Москвы арестовал миллиардера и основателя холдинга "Русагро" Вадима Мошковича по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК), сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы 27 марта. Миллиардер пробудет под стражей как минимум до 25 мая.

Мошкович свою вину не признал. Вместе с ним по делу проходит экс-гендиректор "Русагро" Максим Басов, его также отправили под стражу до 25 мая.

Как отмечается в публикации пресс-службы, суд отклонил ходатайства защиты об избрании обвиняемым меры пресечения в виде домашнего ареста, запрета определенных действий или залога. Ранее РБК писал, что адвокат Мошковича заявлял о готовности холдинга "Русарго" внести за бизнесмена залог в размере 1 млрд рублей.

По информации РБК, следователь объяснил необходимость ареста Мошковича тем, что в собственности у бизнесмена якобы находится личный самолет Bombardier, а сам он имеет гражданство Израиля. В связи с этим следствие опасается, что миллиардер может попытаться сбежать из страны. В свою очередь, Мошкович заявил, что скрываться не намерен, а покинуть страну он не может из-за санкций.

Мошковича и Басова задержали днем ранее, 26 марта. Тогда же в нескольких офисах компании прошли обыски, правоохранители производили выемку документов. По данным РБК, возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении основателя "Русагро" добивался бывший совладелец холдинга "Солнечные продукты" Владислав Буров. "Русагро" приобрела его активы в 2018 году.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы