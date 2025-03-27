Журналистке Пономаренко вынесли приговор по делу о нападении на сотрудников колонии

Шипуновский районный суд Алтайского края признал журналистку Марию Пономоренко, отбывающую шестилетний срок по делу о фейках про армию, виновной в применении не опасного для жизни насилия в отношении сотрудника колонии (ч. 2 ст. 321 УК РФ). Ее приговорили к 1 году и 10 месяцам лишения свободы, пишет "Коммерсант".

С учетом частичного присоединения наказания к предыдущему сроку журналистке остается сидеть в колонии три года. О новом уголовном деле в отношении Пономаренко стало известно в ноябре 2023 года. По версии обвинения, она могла применить силу к сотрудникам колонии, которые пытались доставить ее на дисциплинарную комиссию. Сама Пономаренко это отрицала.

В апреле 2022 года Мария Пономаренко была задержана в Петербурге и арестована по подозрению в распространении заведомо недостоверной информации о российской армии (ч. 2. ст. 207.3 УК РФ). После ее этапировали в Барнаул, где было заведено дело. В феврале 2023 года суд приговорил Пономаренко к шести годам колонии общего режима.

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