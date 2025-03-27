Кикшеринговый сервис надеется добиться права на парковку самокатов в центре Петербурга

Сервис по аренде электросамокатов "МТС Юрент" продолжит обсуждение с властями города на тему возможности разрешения на парковку СИМ в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе компании.

"МТС Юрент" в числе других крупных операторов кикшеринга 27 марта подписал соглашение с комитетом по транспорту о правилах работы сервисов на территории города. В компании сообщили, что кроме соблюдения правил по ограничению скорости самокатов до 15 км/ч в определенных зонах планируют дополнительно замедлять СИМ в будние дни в утренние и вечерние часы пик у ряда станций метро. Также сервис увеличил число консультантов по безопасности и сотрудников, которые должны следить, чтобы припаркованные самокаты не мешали пешеходам, и совершенствует системы идентификации пользователей.

"К сожалению, нам пока не удалось договориться о создании оборудованных парковочных мест в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. Мы предлагаем городу проект по оборудованию специальных мест для самокатов в этих районах и нанесение разметки для визуального обозначения парковок", - отметили в пресс-службе "МТС Юрент".

В компании считают, что для размещения СИМ в центре Петербурга можно было бы использовать автомобильные парковочные карманы. "Мы продолжаем обсуждать этот проект с городом", - заявили в пресс-службе.

Напомним, соглашения с сервисами аренды электросамокатов власти Петербурга заключают ежегодно с 2021 года. В этом году в документе сохранили 36 зон, где управление электросамокатами полностью запрещено, 175 локаций, где действует ограничение скорости до 15 км/ч, и семь локаций, где нельзя ездить быстрее 10 км/ч. Также остался в силе запрет на парковку СИМ в четырех районах города – Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском. Для остальных районов планируется разработать перечень мест стоянок и утвердить их единое оформление.

фото ЗАКС.Ру