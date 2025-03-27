В ЗакСе обсудили поправки к законопроекту о КРТ

В Мариинском дворце состоялось выездное заседание комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, сообщила 27 марта пресс-служба Законодательного собрания города. Мероприятие было посвящено обсуждению поправок ко второму чтению законопроекта о комплексном развитии территорий, внесенном в нижнюю палату петербургским парламентом.

Участие в мероприятии приняли, в том числе, депутаты Заксобрания и депутаты Госдумы от Петербурга. Вице-спикер городского парламента Николай Бондаренко назвал КРТ "шагом в будущее", который следует делать при максимальном обеспечении прав граждан.

Глава думского комитета по строительству Сергей Пахомов назвал петербургский ЗакС "одним из самых активных" по отрасли. Он напомнил о сохранении в городе моратория на ряд положений закона о КРТ. "Чтобы в короткие сроки завершить работу над законопроектом, мы как раз и прибыли в гости в Северную столицу", — отметил он.

Ко второму чтению федерального законопроекта планируется внести ряд поправок. В частности, в большинстве регионов предлагают ограничить географию переселения жителей реновируемых домов в большинстве регионов пределами того же поселения, городского округа или района, где располагался дом. Исключение составляют города федерального значения, к числу которых относится Петербург. Здесь переселять жителей предлагают в границах привычной внутригородской территории, муниципалитета или смежной территории.

Еще один проект касается передачи регионам права самостоятельно устанавливать правила реализации проектов о КРТ. Как отмечал Пахомов в своем Telegram-канале, "в разных регионах сложилась разная практика работы с гражданами, касающаяся их участия в том или ином публичном решении". В беседе с журналистами парламентарий поделился планами рассмотреть законопроект в весеннюю сессию, с тем, чтобы "с 1 сентября Санкт-Петербург уже мог позволить себе жить по новым правилам", передает Telegram-канал "Ротонда".

Поправки к законопроекту принимались до 11 марта. Первое чтение федеральная инициатива преодолела в конце февраля, представлять ее перед депутатами Госдумы ездил петербургский парламентарий Денис Четырбок.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Законодательного собрания