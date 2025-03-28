ЛДПР предложила увеличить штрафы за парковку на тротуаре

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким подготовили инициативу, согласно которой предлагается увеличить штрафы за парковку автомобилей на тротуарах, сообщила пресс-служба партии 28 марта. Советующий законопроект направят на заключение в правительство, а после внесут в Госдуму.

Согласно проекту, размер штрафа в регионах предлагается увеличить в три раза – с 1 тысячи рублей до 3 тысяч, а в Москве и Петербурге почти в два раза – с 3 до 5 тысяч рублей. Депутаты отмечают, что действующие ныне суммы были определены 14 лет назад, поэтому уже не являются актуальными. Также планируется ввести отдельное наказание для "рецидивистов". За повторное нарушение с водителей в регионах предлагается взимать до 5 тысяч рублей, а в Москве и Петербурге – до 7,5 тысяч рублей.

На данный момент парковка на тротуаре возможна только в местах, где расположены знаки "Парковка (парковочное место)" и соответствующие информационные таблички.

"К депутатам ЛДПР по всей стране регулярно обращаются тысячи граждан, чьи дворы волей безответственных водителей превращаются в один большой паркинг. Не думая о комфорте людей, автомобилисты бросают машины прямо на тротуарах, поперек пешеходных дорожек, нередко преграждая входы в подъезды. Жильцы вынуждены обходить препятствия по проезжей части, рискуя попасть под машину. Особенный дискомфорт это доставляет молодым мамам с колясками, детям и пожилым людям", - прокомментировал инициативу Леонид Слуцкий.

Депутаты также отмечают, что часто водители вынуждены парковаться на тротуарах из-за недостатка парковочных мест рядом с жилыми зданиями и социальными объектами. Этот вопрос парламентарии попросили проработать правительства России, Москвы и Петербурга. По их мнению, необходимо увеличить количество парковочных объектов возле строящихся социальных и жилых объектов, а также убрать платные парковки с территории спальных районов.

Напомним, что в начале марта в Заксобрание Петербурга был внесен проект федеральной инициативы о передаче чиновникам Петербурга и Москвы права привлекать к административной ответственности водителей за нарушения при парковке на местах для инвалидов. Он был подготовлен постоянной комиссией ЗакСа по транспорту и транспортной инфраструктуре.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру