КГИОП требует восстановить поврежденный исторический водовод в Пушкине

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга совместно с прокуратурой и ОМВД России по Пушкинскому району провели проверку состояния Орловского водовода, сообщила пресс-служба комитета 28 марта. В ее ходе были зафиксированы частичные разрушения исторического памятника.

На одном из отрезков Орловского водовода, признанного объектом культурного наследия федерального значения, были обнаружены следы земельных работ: закопанная и откопанная траншея, поломанные кусты и деревья, а также обломки извлеченной трубы, являющейся частью памятника. При этом рабочих и строительной техники на месте не оказалось.

Длина затронутого работами участка составляет чуть более 1,2 км. В ходе проверки выяснилось, что 14 секций чугунной трубы были перемещены за пределы охраняемой зоны.

Как отмечается в публикации, работы были проведены без согласования и разрешения комитета. КГИОП выписал предписание об остановке самовольных работ, а также направил в прокуратуру обращение о признаках уничтожения или повреждение объектов культурного наследия (ст. 243 УК РФ).

Дополнительно ведомство готовит иск, призванный заставить владельца участка отреставрировать поврежденный отрезок Орловского водовода по согласованному с комитетом проекту. КГИОП также рассчитывает добиться обеспечения запрета работ на территории объекта без соответствующего разрешения.

Объект культурного наследия федерального значения "Водовод Орловский" был возведен с 1901 по 1904 год. Он проходит от Орловских ключей до Орловской водонапорной башни.

Напомним, что в конце февраля комитет обратился в полицию после пожара в здании Обуховской больницы в Петербурге. Тогда ведомство также увидело признаки уничтожения или повреждения объектов культурного наследия.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба КГИОП