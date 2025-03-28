Останина призвала сделать обязательными уроки "Семьеведения"

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила ввести образовательный курс "Семьеведение" в качестве обязательного во всех школах страны, сообщил ТАСС 28 марта. Об этом она заявила во время пресс-конференции, посвященной презентации учебников по предмету.

"Мы предлагаем образовательный курс внеурочной деятельности "Семьеведение" сделать обязательным для всех школьников страны в рамках этого направления, включив его как прямую нормативно-обусловленную рекомендацию в федеральные образовательные программы", - заявила Останина.

Она отметила, что преподавание курса уже ведется в 42 регионах России, а два года назад в комитете была создана рабочая группа, занимающаяся вопросами реализации обучения школьников в рамках предмета.

Останина принимала участие в создании учебных пособий для курса "Семьеведения". Они рассчитаны на две возрастные группы – 5-7 классы и 8-9 классы. В работе над одним из разделов учебника также участвовали сотрудники РГПУ им. А. И. Герцена. Они подготовили материалы, посвященные тому, как создается семья, а также какую роль она играет в жизни ребенка и общества.

Сам курс длится 36 академических часов, для его апробации прошли подготовку около 1,5 тысяч специалистов. Предмет рассчитан на формирование уважения к традиционным ценностям, стремления к осознанному родительству, многодетности и семейному образу жизни.

Напомним, что в конце августа во время прямой линии вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина заявила, что курс "Семьеведения" не должен создать дополнительную нагрузку для детей. При этом она отметила, что предмет непростой и требует хороших педагогов, которые могли бы правильно преподносить материал школьникам.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру