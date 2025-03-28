Путин поддержал планы Дрозденко выдвинуться на новый губернаторский срок

Президент России Владимир Путин 28 марта встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, сообщается на сайте Кремля. В ходе мероприятия глава Ленобласти попросил поддержать его планы продолжить работу в регионе.

"Я в Вашей команде работаю 12 лет, Владимир Владимирович. Я просил бы Вашей поддержки дать мне возможность со своей командой продолжить реализацию тех проектов, которые мы сегодня реализуем", - цитирует Дрозденко пресс-служба Кремля.

В ответ на это президент отметил, что показатели у Ленобласти хорошие, хотя "проблем еще очень много". Одной из таких проблем Путин назвал уровень доходов населения региона. В то же время российский лидер отметил опыт Александра Дрозденко как губернатора, а также успехи области в достижении высокой продолжительности жизни населения и в инвестиционных проектах.

"А если это так, то это говорит о том, что будущее у региона есть, оно хорошее. Много очень интересных мест: Гатчина, Выборг. Я знаю, что Вы уделяете этому внимание. Если федеральный центр здесь может помочь, поддержать – пожалуйста", - заявил Путин.

Президент также попросил Дрозденко своевременно сообщать о потребностях и предложениях региона и пожелал ему удачи.

Во время встречи с президентом губернатор Ленобласти также рассказал ему об успехах в проектах по поддержке участников СВО. В частности Дрозденко сообщил, что после решения о выплате субсидии в 1 миллион рублей за создание рабочих мест для ветеранов СВО, получивших ранение, уже получили работу 873 человека.

Обсудили на встрече и вопросы демографии.

"Александр Юрьевич, что так мало в Ленинградской области женятся и выходят замуж? Мало браков на тысячу…," - спросил Путин губернатора 47-региона.

Дрозденко пояснил, что на эту статистику может влиять и то, что многие жители Ленобласти устраивают регистрацию брака в Петербурге. В то же время в области растет численность населения и количество многодетных семей. Дрозденко отметил, что для молодых семей вводятся меры поддержки.

Александр Дрозденко возглавляет Ленинградскую область с 2012 года. Очередные выборы губернатора региона запланированы на осень 2025 года. Ранее в СМИ сообщалось, что встреча президента с Дрозденко якобы должна была состояться в середине марта, но из-за занятости Путина мероприятие было перенесено на более поздний срок.

фото с сайта Кремля