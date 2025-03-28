Беглов вручил наградные часы учителям — участникам СВО

На пленарном заседании XV Петербургского педагогического форума губернатор Александр Беглов поблагодарил учителей, принимавших участие в специальной военной операции, рассказали 28 марта в администрации главы города. Градоначальник торжественно вручил им наградные часы и благодарственные письма.

Наград удостоились учителя из трех школ, расположенных на территории Василеостровского, Калининского и Красногвардейского районов города. В своей речи Беглов отметил, что участниками СВО стали учителя из разных регионов России, и в том числе из Петербурга. Также он заявил, что работники образования доказали, что преподавание и защита страны — это "высшее призвание".

"Вы принесли с поля боя не только ордена, но и бесценный опыт. Вы — наше достояние. Спасибо вам за служение России. В окопах — и у классной доски!" — поблагодарил он.

Ранее Беглов наградил заслуженных деятелей культуры Петербурга. Всего обладателями почетных званий стали 26 человек. Часть из них была признана заслуженными артистами Петербурга, еще часть— заслуженными деятелями искусств Петербурга. Из общего количества заслуженными работниками культуры Петербурга были признаны 15 человек.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Смольного