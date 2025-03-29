Более 400 участников СВО пожелали участвовать в кадровой программе в Ленобласти

В общей сложности 433 участника специальной военной операции подали заявки на участие в образовательной программе, организованной в Ленинградской области, рассказал 28 марта глава региона Александр Дрозденко. Он сообщил, что после прохождения отбора первый поток из 47 участников ждет обучение и, в финале, стажировка и трудоустройство на управленческие должности в 2026 году.

Демобилизованные военнослужащие подали 150 заявок. Из их числа определят участников первого потока программы.

"Две трети всех заявок — от действующих военнослужащих — их сможем принять на программу "с отложенным стартом" — по завершении воинской службы", — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что среди потенциальных участников оказались 26 кавалеров Ордена Мужества и один Герой России. Всем претендентам, вне зависимости от прохождения отбора, Дрозденко пообещал предложить варианты трудоустройства в регионе.

О планах провести отбор Дрозденко сообщал в конце января. Сама программа "Герои Команды 47" построена по образцу федеральной программы "Время героев". В конце февраля губернатор объявил о старте регистрации кандидатов.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру