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Новости 15:26

Участников СВО допустят до управления Ленобластью

фото ЗакС политика Участников СВО допустят до управления Ленобластью

Старт региональной управленческой программы для ветеранов СВО "Герои Команды 47" анонсировал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на форуме участников спецоперации "Вместе Победим!", сообщает пресс-служба администрации региона. На форуме также рассказали о действующих в области мерах поддержки бойцов и их семей.

Регистрация для участия в программе "Герои Команды 47", предоставляющей обучение и последующее трудоустройство на управленческие должности в Ленобласти для участников СВО, открылась 23 февраля 2025 года на платформе "Россия — страна возможностей", сообщил Дрозденко. Регистрация будет длиться месяц. По итогам конкурсного отбора 47 участников спецоперации войдут в кадровый резерв и смогут занять должности сотрудников муниципалитетов, правительства и госпредприятий Ленобласти.

Помимо этого, губернатор сообщил, что ветераны СВО, удостоенные государственных наград, теперь имеют приоритетное право на предоставление земельных участков. Подобная поправка была внесена в областное законодательство.

Об уже действующих мерах поддержки также рассказала председатель комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева во время форума "Вместе Победим!". По ее словам, в Ленобласти действует уже 80 различных программ, рассчитанных на участников СВО и их семьи. Среди них числятся ежемесячная компенсация половины расходов на ЖКУ, льготный проездной, действующий на территории Петербурга и области, освобождение от уплаты налога за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил, а также возможность получить земельный участок или сертификат.

Региональный форум участников СВО "Вместе Победим!" проводится с 2024 года филиалом Государственного фонда "Защитники Отечества" при поддержке правительства Ленинградской области. В 2025 году он собрал более 130 бойцов спецоперации.

Напомним, что 23 февраля в поддержку создания новой политической и культурной элиты из участников СВО высказалась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: ЗАКС.Ру


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