Участников СВО допустят до управления Ленобластью

Старт региональной управленческой программы для ветеранов СВО "Герои Команды 47" анонсировал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на форуме участников спецоперации "Вместе Победим!", сообщает пресс-служба администрации региона. На форуме также рассказали о действующих в области мерах поддержки бойцов и их семей.

Регистрация для участия в программе "Герои Команды 47", предоставляющей обучение и последующее трудоустройство на управленческие должности в Ленобласти для участников СВО, открылась 23 февраля 2025 года на платформе "Россия — страна возможностей", сообщил Дрозденко. Регистрация будет длиться месяц. По итогам конкурсного отбора 47 участников спецоперации войдут в кадровый резерв и смогут занять должности сотрудников муниципалитетов, правительства и госпредприятий Ленобласти.

Помимо этого, губернатор сообщил, что ветераны СВО, удостоенные государственных наград, теперь имеют приоритетное право на предоставление земельных участков. Подобная поправка была внесена в областное законодательство.

Об уже действующих мерах поддержки также рассказала председатель комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева во время форума "Вместе Победим!". По ее словам, в Ленобласти действует уже 80 различных программ, рассчитанных на участников СВО и их семьи. Среди них числятся ежемесячная компенсация половины расходов на ЖКУ, льготный проездной, действующий на территории Петербурга и области, освобождение от уплаты налога за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил, а также возможность получить земельный участок или сертификат.

Региональный форум участников СВО "Вместе Победим!" проводится с 2024 года филиалом Государственного фонда "Защитники Отечества" при поддержке правительства Ленинградской области. В 2025 году он собрал более 130 бойцов спецоперации.

Напомним, что 23 февраля в поддержку создания новой политической и культурной элиты из участников СВО высказалась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: ЗАКС.Ру