Матвиенко высказалась за создание новой культурной элиты из участников СВО

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила привлекать участников СВО к созданию не только политической, но и культурной элиты. Об этом она заявила в поздравлении россиян с Днем защитника Отечества, опубликованном 23 февраля на сайте верхней палаты парламента.

"СВО — это очень трудная, но эффективная школа жизни. И потому инициативу Президента В. В. Путина: вести обновление политической элиты страны из рядов бойцов СВО — считаю полностью обоснованной и своевременной. <...> Для меня несомненно, что в аналогичном обновлении нуждается и культурная элита", — считает глава верхней палаты парламента.

По мнению Матвиенко, СВО не нашла достаточного отражения в художественных произведениях и массовой культуре, поэтому государство должно способствовать его появлению и распространению. Особенно она отмечает важность поддержки таких произведений авторства самих участников спецоперации.

"Убеждена, первейший долг государства, СМИ, творческих организаций — создание условий для того, чтобы в литературу, театр, кино, музыку, на телевидение, в изобразительное искусство пришли талантливые люди, не понаслышке знающие о суровых буднях военных действий. <…> Это необходимо для духовного здоровья нашего общества. Это необходимо и самой культуре — для укрепления сродства, органической связи с настоящей, подлинной Россией", — объяснила Матвиенко.

Она также отметила, что в управлении страной уже принимают участие бойцы СВО, подобные преобразования коснулись и верхней палаты парламента. Глава Совета Федерации считает, что государство должно способствовать их карьерному росту и погружению в государственно-политическую среду.

Президент Владимир Путин объявил о начале кадровой программы для участников СВО под названием "Время героев" во время послания к членам Федерального собрания 29 февраля 2024 года. Программа рассчитана на подготовку управленческих кадров.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский сообщил во время прямой линии в январе 2025 года, что Смольный планирует подготовить не менее 70 ветеранов СВО для участия в управлении городом в рамках программы "Время героев". Как отметили в Смольном 11 февраля, самыми популярными направлениями для участников программы "Время героев" стали образование, здравоохранение, патриотическое воспитание среди школьников, строительство, а также транспорт и обеспечение безопасности.

Отметим, что участники программы уже задействованы в управлении городом. Так, 3 декабря 2024 года стало известно, что заместителем председателя комитета по вопросам законности Петербурга стал бывший боец СВО Николай Королев.

Фото: ЗАКС.Ру