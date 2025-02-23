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Новости 12:50

Матвиенко высказалась за создание новой культурной элиты из участников СВО

фото ЗакС политика Матвиенко высказалась за создание новой культурной элиты из участников СВО

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила привлекать участников СВО к созданию не только политической, но и культурной элиты. Об этом она заявила в поздравлении россиян с Днем защитника Отечества, опубликованном 23 февраля на сайте верхней палаты парламента. 

"СВО — это очень трудная, но эффективная школа жизни. И потому инициативу Президента В. В. Путина: вести обновление политической элиты страны из рядов бойцов СВО — считаю полностью обоснованной и своевременной. <...> Для меня несомненно, что в аналогичном обновлении нуждается и культурная элита", — считает глава верхней палаты парламента.

По мнению Матвиенко, СВО не нашла достаточного отражения в художественных произведениях и массовой культуре, поэтому государство должно способствовать его появлению и распространению. Особенно она отмечает важность поддержки таких произведений авторства самих участников спецоперации.

"Убеждена, первейший долг государства, СМИ, творческих организаций — создание условий для того, чтобы в литературу, театр, кино, музыку, на телевидение, в изобразительное искусство пришли талантливые люди, не понаслышке знающие о суровых буднях военных действий. <…> Это необходимо для духовного здоровья нашего общества. Это необходимо и самой культуре — для укрепления сродства, органической связи с настоящей, подлинной Россией", — объяснила Матвиенко.

Она также отметила, что в управлении страной уже принимают участие бойцы СВО, подобные преобразования коснулись и верхней палаты парламента. Глава Совета Федерации считает, что государство должно способствовать их карьерному росту и погружению в государственно-политическую среду.

Президент Владимир Путин объявил о начале кадровой программы для участников СВО под названием "Время героев" во время послания к членам Федерального собрания 29 февраля 2024 года. Программа рассчитана на подготовку управленческих кадров.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский сообщил во время прямой линии в январе 2025 года, что Смольный планирует подготовить не менее 70 ветеранов СВО для участия в управлении городом в рамках программы "Время героев". Как отметили в Смольном 11 февраля, самыми популярными направлениями для участников программы "Время героев" стали образование, здравоохранение, патриотическое воспитание среди школьников, строительство, а также транспорт и обеспечение безопасности.

Отметим, что участники программы уже задействованы в управлении городом. Так, 3 декабря 2024 года стало известно, что заместителем председателя комитета по вопросам законности Петербурга стал бывший боец СВО Николай Королев.

Фото: ЗАКС.Ру


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