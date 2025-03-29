На Малой Морской ограничили движение транспорта из-за прорыва трубы

Водоканал Петербурга ликвидирует последствия коммунальной аварии у дома № 23 по Малой Морской улице, сообщили в пресс-службе предприятия 29 марта. В связи с производимыми работами ограничено движение на двух улицах.

Движение ограничено по одной из двух полос на Вознесенском проспекте между Малой Морской улицей и Адмиралтейским проспектом, а также по правой полосе Малой Морской улицы перед Вознесенским проспектом. О завершении работ и восстановлении движения Водоканал обещал уведомить отдельно.

Авария не сказалась на снабжении абонентов холодной водой, отдельно отметили в предприятии.

Ранее в Купчино без отопления остались более 100 домов из-за дефекта участка трубы. По сообщению Теплосети, на время ремонта здания перевели на резервную схему отопления. Работы по восстановлению трубы завершились раньше назначенного срока.

Андрей Казарлыга, фото: Водоканал Санкт-Петербурга / Telegram