Апрельская индексация пенсий затронет более 4 млн россиян

Индексация социальных пенсий, которая состоится в России 11 апреля, коснется 4,2 млн жителей страны, сообщил 29 марта ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Ожидается, что их величина вырастет на 14,75 %.

"[Индексация] скажется как на получателях социальной пенсии, так и на тех, чьи выплаты зависят от ее размеров. Принятое кабмином решение коснется порядка 4,2 млн граждан и потребует около 85 млрд рублей", — сообщил информагентству Нилов.

В результате индексации увеличатся доходы военнослужащих, космонавтов, участников Великой Отечественной войны и ряда других категорий граждан. Нилов напомнил, что социальные пенсии предоставляются гражданам по инвалидности и старости, а также в случаях, когда получатель не имеет права на страховую пенсию. В частности, речь идет о тех, кто не получил достаточный стаж, о детях-инвалидах, о представителях малочисленных народов Севера и некоторых иных группах.

В конце декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации более 40 выплат и пособий на 9,5 %. Среди получателей выплат числятся Герои России, ветераны боевых действий и инвалиды.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру