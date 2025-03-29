В библиотеках Петербурга организуют стенды с книгами о СВО

Стенды с книгами на тему специальной военной операции появятся в помещениях библиотек Петербурга, следует из ответа городского комитета по культуре на запрос депутата Заксобрания Алексея Зинчука (КПРФ). Копию документа парламентарий выложил 28 марта в своем telegram-канале.

Обращение Зинчука касалось возможности размещения при входе в книжные магазины отдельных стендов с печатными изданиями на тему СВО. Комитет уведомил депутата, что петербургские библиотеки закупают книги на соответствующую тематику. При этом учреждения проводят культурно-просветительские мероприятия для продвижения книжных фондов. В частности, в рамках Петербургского книжного салона состоится презентация книги писателя Олега Роя "Тени Донбасса: Маленькие истории большой войны". Также в городе запланированы различные мастер-классы, презентации и обзоры литературы.

"Работа по организации мероприятий, посвященных СВО, будет продолжена. В помещениях библиотек будут организованы отдельные стенды с информацией об изданиях из книжных фондов, посвященных патриотическому воспитанию подрастающего поколения, освещающих события СВО", — говорится в ответе комитета.

Сам Зинчук отметил в своем канале, что считает подобные стенды подспорьем для укрепления духовно-нравственных ценностей у молодежи. "Они создают пространство для обсуждения важных тем и формирования гражданской ответственности среди подрастающего поколения", — в частности, отметил он.

Ранее Зинчук предложил обновить в Уголовном кодексе параметры крупных и особо крупных размеров ущерба от краж, растраты и мошенничества. Попутно он высказался за введение в УК понятия "сверхкрупный размер" нанесенного действиями злоумышленников ущерба.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Смольного