Депутат Зинчук предлагает ввести наказание за "сверхкрупное" мошенничество

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Зинчук подготовил законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс России, предлагающий обновить параметры крупных и особо крупных размеров ущерба от краж, растраты и мошенничества, а также установить наказание за деяния, совершенные в сверхкрупном размере.

В пояснительной записке к проекту депутат отмечает, что нынешние параметры ущерба были установлены более 20 лет назад. Согласно УК РФ, значительным ущербом от кражи (ст. 158 УК РФ), растраты (ст. 160 УК РФ) или мошенничества (ст. 159 УК РФ) признается ущерб не менее 5 тысяч рублей, крупным - от 250 тысяч до миллиона, а особо крупным - свыше миллиона рублей.

По мнению депутата Зинчука, существующая система не в полной мере позволяет выносить максимально справедливые решения соразмерные деяниям. Парламентарий предлагает признавать значительным ущерб от 50 тысяч рублей, крупным - от миллиона, особо крупным - от 5 млн рублей, а для ущерба свыше 100 млн рублей ввести понятие "сверхкрупный размер".

За кражу, растрату или мошенничество, совершенные в сверхкрупном размере депутат предлагает ввести наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.

"Данные изменения позволят не только минимизировать уголовные дела с последующими судимостями за сумму ущерба в размере 5-10 тысяч рублей, но и создадут градацию ответственности в разнице между суммами до миллиона рублей, до 5 миллионов, до 100 миллионов и свыше 100 миллионов", - указал Зинчук в пояснительной записке к проекту.

Свой законопроект депутат планирует направить в Совет законодателей.

Напомним, для Алексея Зинчука это не первая инициатива с предложениями по изменению Уголовного кодекса. В декабре 2024 года он вместе с другими коллегами по ЗакСу предлагал дополнить кодекс новой статьей "Фальсификация решения общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах". До этого Зинчук также выступал с предложением ужесточить наказание за жестокое обращение с животными.

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