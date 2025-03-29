На футбольные соревнования в Шушарах потратят до 1,2 млн рублей

Местная администрация МО "Поселок Шушары" объявила 26 марта конкурс на организацию футбольных соревнований для детей и подростков, следует из данных на портале госзакупок. Подрядчику рассчитывают заплатить сумму, не превышающую 1,2 млн рублей.

Всего в период до 20 декабря планируется проведение 17 соревнований на спортплощадках поселка для участников в возрасте от семи до 17 лет включительно. Всего устанавливается пять категорий команд в зависимости от возраста футболистов. Заявки принимаются отдельно от участников 2016-2017 года рождения, 2014-2015, 2012-2013, 2010-2011 и 2008-2009 годов рождения.

Заказчику предстоит пригласить на мероприятия заинтересованных лиц в виде школ, спортклубов и иных учреждений, изготовить афиши и подготовить место проведения матчей, в том числе с использованием герба и флага Шушар. Также исполнитель должен привлечь к проведению мероприятий судей и необходимое оборудование, провести инструктаж участников и определить победителей по итогам состязаний. Призеров ждут наградные кубки, медали, грамоты и памятные знаки.

Отдельной строкой в документации к закупке проходит требование об организации репортажной съемки мероприятий. По итогам состязаний заказчик должен получить отчетные фотографии и видеоролик длительностью не менее трех минут.

В ноябре 2024 года Совет муниципальных образований подвел итоги конкурса на лучшую организацию работ по развитию физкультуры и спорта. Победителями в различных номинациях оказались МО "Васильевский", МО "№65", МО "Город Петергоф", МО "Южно-Приморский" и МО "Город Зеленогорск", МО "Лахта-Ольгино" и МО "Горелово".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру