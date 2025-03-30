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Беглов встретился с главами Омской и Пензенской областей и пригласил их на ПМЭФ

фото ЗакС политика Беглов встретился с главами Омской и Пензенской областей и пригласил их на ПМЭФ

В субботу, 29 марта, у губернатора Петербурга Александра Беглова состоялись рабочие встречи с главой Омской области Виталием Хоценко и главой Пензенской области Олегом Мельниченко, сообщили ЗАКС.Ру в администрации города. Чиновники обсуждали перспективы сотрудничества между субъектами России. Беглов также пригласил губернаторов на Петербургский международный экономический форум, чтобы в торжественной обстановке подписать дорожные карты о взаимодействии. Ранее в этот день Хоценко и Мельниченко посещали Военную академию им. Хрулева в Петербурге. 

Беглов предложил губернаторам налаживать взаимодействие в сфере фармацевтики и ряде других сфер промышленности. Для предпринимателей и госслужащих, которые заняты в отрасли цифровизации, в Петербурге готовы проводить различные семинары и круглые столы. Также чиновники затронули тему туризма.

"Мы заинтересованы в проведении взаимных туристских презентаций. Хороший импульс может дать обмен рекламой. Предлагаю организовать на паритетной основе трансляции видеороликов о туристском потенциале наших регионов на экранах в Омске и Петербурге", – сказал Александр Беглов на встрече с Хоценко. 

Также двух губернаторов Беглов пригласил на форум "Партнериат малого и среднего бизнеса", запланированный на осень 2025 года, и обратился к жителям блокадного Ленинграда, проживающим в Омской и Пензенской областях, с предложением посетить Северную столицу в период празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для ветеранов в Смольном готовы организовать комфортное проживание в пансионате "Заря" в Курортном районе. 

Напомним, Петербургский международный экономический форум должен пройти с 18 по 21 июня. Смольный выделил на установку стенда города более 100 млн рублей. 

Фото: Смольный

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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