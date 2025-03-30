Губернатор Петербурга поздравил мусульман с Ураза-байрамом

Глава Петербурга Александр Беглов обратился к мусульманам Северной столицы в связи с окончанием священного месяца Рамадан и праздником Ураза-байрам. Текст поздравления опубликован на сайте администрации города 30 марта. Беглов пожелал, чтобы праздник принес в каждый дом радость, благоденствие и уверенность в завтрашнем дне.

"Этот священный праздник утверждает высокие моральные идеалы, ставшие неотъемлемой частью традиционных духовно-нравственных ценностей народов России. Ураза-байрам стал символом добрых помыслов и чистоты души", - говорится в обращении.

Также губернатор Беглов отметил, что Петербург с момента основания являлся городом культурного разнообразия и многих религий. Отдельно он отметил работу Духовного управления мусульман Петербурга и Северо-Западного региона России в просветительской деятельности, воспитании молодежи, а также поддержку участников специальной военной операции.

Сокращенную версию поздравления опубликовали в социальных сетях Беглова. В сообщении в Telegram-канале отдельно отмечено участие мусульман в спецоперации. Также Беглов поблагодарил представителей конфессии за помощь нуждающимся и благотворительную деятельность.

Утром традиционно из-за празднования окончания Рамадана Смольный вводил ограничения на движение транспорта вблизи мечетей. Так, например, до 10 часов 30 марта изменился график движения ряда маршрутов общественного транспорта у мечети в Петроградском районе. Ограничения вводил и петербургский метрополитен. Утром станция "Горьковская" работала только на вход.

В 2025 году священный месяц Рамадан продолжался с 28 февраля по 29 марта. В этот месяц в дневное время суток религия устанавливает некоторые ограничения. Например, с рассвета до заката нельзя есть и пить.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру