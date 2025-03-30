Ржаненков проработает вопрос о росте индексации пособий до уровня инфляции

Депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Ржаненков намерен разобраться, почему в Петербурге при формировании бюджета города коэффициент индексации различных социальных выплат устанавливается ниже, чем прогнозный уровень инфляции. С таким вопросом к парламентарию обратился житель города. В ответ депутат предложил устроить встречу с профильными чиновниками.

"Тема крайне важна. Она затрагивает многие категории граждан, речь идет, конечно же, о применении того индекса инфляции, который рассчитывается для оплаты по различным льготным категориям, для определения прожиточного минимума. И, конечно же, он утверждается законом при формировании бюджета. <...> Возможно, мы сможем выйти на предложение по внесению изменений в какие-то законодательные акты", - рассказал Ржаненков в своих соцсетях 30 марта.

По словам Ржаненкова, от лица администрации города при обсуждении этого вопроса со своей позицией смогли бы выступить представители комитета финансов.

Отметим, уровень индексации на 2025 год определен губернатором Александром Бегловым осенью 2024 года и составляет 1,0998. Предполагаемый индекс потребительских цен на этот год составляет примерно 104,61.

Отметим, в конце марта в Центральном банке сообщили, что данные за первые месяцы 2025 года свидетельствуют о снижении темпов роста потребительских цен.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру