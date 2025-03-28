В ЦБ заявили о замедлении темпов роста цен в России

Данные по первым месяцам текущего года свидетельствуют о замедлении темпов роста цен, следует из слов главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, приведенных в опубликованном 28 марта отчете за 2024 год. Сам документ представлен в Государственную думу, рассказали в Центробанке.

В опубликованном сообщении упоминается, что в 2024 году ЦБ повысил ключевую ставку до 21 % годовых. Подобное решение призван устранить дисбаланс между ростом спроса и динамикой роста производственных возможностей экономики, отмечают в регуляторе.

"Первые месяцы 2025 года дают основания говорить о том, что этот баланс постепенно восстанавливается. Рост цен замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами", — гласит приведенный в сообщении комментарий Набиуллиной.

Подобная политика позволяет избежать дальнейшего раскручивания инфляции и ослабления рубля, отметила глава Центробанка. Также Набиуллина отметила, что деятельность ЦБ подчинена задачам по "защите доходов и сбережений граждан и созданию условий для устойчивого роста экономики".

Увеличение ключевой ставки до 21 % состоялось по итогам заседания совета директоров ЦБ в октябре прошлого года. С тех пор показатель остается на одном и том же уровне, в очередной раз его сохранили по итогам заседания, состоявшегося 21 марта.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру