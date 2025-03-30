С начала года петербургская полиция проверила 230 мест пребывания мигрантов

Сотрудники МВД за первые три месяца 2025 года провели профилактические мероприятия в 230 местах концентрации иностранных граждан. Силовики проверяли кафе, бары, рестораны и общежития с целью выявления лиц, которые нарушают миграционное законодательство. Всего с января по март в результате этих рейдов правоохранительные органы проверили 2704 иностранцев. В отношении 462 из них были составлены административные протоколы. Такие данные привели представители Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Петербурге.

В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности сообщили, что по итогам заседания участникам встречи рекомендовалось активизировать мероприятия по пресечению нарушений со стороны иностранцев. Также акцент сделан на поиске причастных к организации незаконной миграции и их пособников, которые занимаются изготовлением поддельных документов.

"Наша задача – сделать порядок пребывания иностранных граждан в городе доступным и прозрачным и в то же время обеспечить неукоснительное применение мер ответственности к нарушителям законов", - приводит слова главы комитета по вопросам законности Андрея Голомбиевского пресс-служба ведомства 28 марта.

Это было первое заседание комиссии в 2025 году. На нем, кроме Голомбиевского, присутствовали сотрудники комитета комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики, комитета информатизации и связи, а также комитета по труду и занятости и представители профильных ведомств.

На днях уполномоченная по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова во время своего доклада перед депутатами Законодательного собрания заявила, что за прошедший год число зарегистрированных мигрантов в городе сократилось более чем на треть. В 2024 году на миграционном учете стояли 208 тысяч человек.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру